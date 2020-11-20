В крымских МФЦ справку о размере пенсии можно оформить в день обращения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центрах «Мои документы» справку о размере пенсии клиентам оформят в день обращения.

Справка о размере пенсии может потребоваться для оформления надбавок или оформления военной пенсии, заявки на кредит или получения пособия по уходу за инвалидом. Она также нужна для получения маткапитала после рождения или усыновления ребенка, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу крымского МФЦ.

Для получения услуги клиенту стоит при себе иметь паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также документ, удостоверяющий личность и полномочия законного представителя или доверенного лица. В центре «Мои документы» потребуется заполнить заявление.

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

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