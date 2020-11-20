Славянка Симферополя превратилась в молочную реку. Фото: Инцидент Симферополь / ВКонтакте

В социальных сетях набирает популярность пост о побелевшей реке Славянка – притоке Салгира. Жители Симферополя в растерянности, а администрация крымской столицы пытается разобраться в случившемся, сообщает ForPost.

- Коротко о состоянии речки. Это вообще что? – сопроводил свой пост комментарием автор.

На фотографии видно, что Славянка, протекающая на севере Симферополя в районе «Меганома», превратилась в молочную реку.

По словам автора поста, никакого запаха во время фотографирования течения не было. Он также добавил, что понять, что это такое, - трудно.

- Похоже, конечно, на мыльную воду, но, проходя дальше против течения, миновав автомойки, видел, что цвет реки такой же, - уточнил очевидец.

В администрации Симферополя сообщили, что уже разбираются с происходящим.

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