В Симферополе пьяный супруг из-за ревности разгромил новый дом бывшей жены. Фото: Виталий КАРНАУХ

Пьяный житель Симферополя из-за ревности разгромил дом и разбил машину бывшей жены.

В полицию обратилась местная жительница: в ее дом неожиданно ворвался незнакомец и в порыве ярости начал ломать мебель и технику. Как только он закончил крушить имущество в доме, хулиган выбежал на улицу и разбил стекла и фары автомобиля. Сумма ущерба, нанесенного им, превысила 157 тысяч рублей.

Женщина также добавила, что в доме живет вместе с сыном и его девушкой, однако в тот вечер была дома одна.

Во время расследования дела сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего жителя одного из сел Симферопольского района. На допросе он сознался в содеянном и рассказал, что сейчас разводится с женой. Не так давно от друзей он узнал, что возлюбленная, будучи еще в браке, уже проживает с другим мужчиной.

Изрядно выпив, ревнивый супруг схватился за биту и отправился в гости к возлюбленной, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. Не найдя ее на месте, он разгромил дом и разбил автомобиль.

Против ревнивого хулигана возбудили уголовное дело. За погром, устроенный в чужом доме, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50