За убийство брата житель Крыма проведет в тюрьме 6,5 лет. Фото: Архив "КП"

Жителя Первомайского района осудили на 6,5 лет за убийство брата. Инцидент произошел в марте 2020 года.

В тот день у пьяного подсудимого начался с братом конфликт. В порыве гнева обвиняемый схватился за нож и ударил потерпевшего в шею. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

За убийство Первомайский районный суд отправил местного жителя в колонию строгого режима на шесть лет и шесть месяцев, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

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