В Крыму за сутки COVID-19 заразилось 225 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму зарегистрировали 225 новых случаев заражения коронавирусом, в 59 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

За медпомощью к врачу, почувствовав неладное, обратилось 180 COVID-положительных пациентов из общего числа инфицированных. Еще 45 нашли среди тех, кто ранее общался и пересекался с зараженными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4839 человек, - сообщил в социальных сетях глава Республики Крым Сергей Аксенов.

С начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму болезнь успешно побороло 9318 человек. Скончалось за это же период 234 человека.

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