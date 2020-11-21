В Крыму скончалось еще 5 COVID-положительных пациентов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Крыму зафиксировали еще 5 летальных случаев от COVID-19. Таким образом, количество умерших COVID-положительных пациентов составило 239 человек.

Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 225 человек. В 59 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

К врачу за медицинской помощью, почувствовав неладное, самостоятельно обратилось 180 зараженных из общего числа. Еще 45 нашли среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими.

За сутки в лабораториях провели 4839 тестов на новую коронавирусную инфекцию. С начала пандемии в Крыму болезнь успешно побороло 9318 человек.

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