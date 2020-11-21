Появилось видео задержания полицейских из Ялты, зарабатывавших на мигрантах

В Крыму банда полицейских и бизнесменов нелегально оформляла паспорта иностранцам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Крымский Следком опубликовал видео задержания членов нелегальной группировки, которую организовал начальник отдела по вопросам миграции УМВД по Ялте в 2016 году.

Банда, состоявшая из двух индивидуальных предпринимателей, двух гражданских, самого начальника отдела по вопросам миграции, его заместителя, сотрудника «центрального» органа инспектора иммиграционного контроля УМВД России по РК и бывшего коллеги, зарабатывала на иностранцах, желающих оформить гражданство за взятку. Как только находились потенциальные клиенты, их прописывали в своих квартирах или хостелах.

После всех махинаций клиентов оформляли в обход законов.

Преступную деятельность группировки пресекли в 2019 году. На данный момент против них возбудили 117 уголовных дел. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Крыму, сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия, опросили свидетелей и собрали все доказательства, указывающие на причастность фигурантов уголовных дел к незаконной деятельности.

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