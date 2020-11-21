На трассе Севастополь – Ялта погиб водитель «шестерки» в лобовом столкновении. Фото: Виталий КАРНАУХ

На автотрассе Севастополь – Ялта в лобовом столкновении иномарки и ВАЗ-2106 погиб человек. ЧП случилось утром 21 ноября.

Автомобиль марки ВАЗ-2106, направлявшийся из Севастополя в сторону Ялты, выехал на полосу встречного движения и врезался в Audi. После столкновения обе машины загорелись.

Водитель «шестерки» скончался на месте, а водителя иномарки госпитализировали в ближайшую больницу, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

По факту аварии проводится проверка.

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