Дальнобойщик пытался провести в Крым пистолет-пулемет Шпагина.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудники охраны Краснодарского филиала Минтранса России задержали водителя за попытку нелегально провести в Крым пистолет-пулемет Шпагина (ППШ).
Огнестрельное оружие нашли во время досмотра автомобиля марки «Ман». Пулемет калибра 7,62 был 1943 года выпуска. Документов на него у мужчины не оказалось.
- Боевые свойства и качества автоматического оружия требуют оценки специалистов, - отметили в пресс-службе ведомства.
ППШ изъяли, а водителя задержали и передали полиции.
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