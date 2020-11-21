Дальнобойщик пытался провести в Крым пистолет-пулемет Шпагина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники охраны Краснодарского филиала Минтранса России задержали водителя за попытку нелегально провести в Крым пистолет-пулемет Шпагина (ППШ).

Огнестрельное оружие нашли во время досмотра автомобиля марки «Ман». Пулемет калибра 7,62 был 1943 года выпуска. Документов на него у мужчины не оказалось.

- Боевые свойства и качества автоматического оружия требуют оценки специалистов, - отметили в пресс-службе ведомства.

ППШ изъяли, а водителя задержали и передали полиции.

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