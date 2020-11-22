В Симферополе и Севастополе 23 ноября частично отключат электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет, потому что будет идти ремонт электросетей. Причем жителей столицы РК ждет масштабное кратковременное отключение света в ночное время.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 23.00 ( 23 ноября)

до 01.00 (24 ноября)

ул. Мате Залки, ул. Суходольная, ул. 51-й Армии, ул. Бетховена, ул. Бабушкина, пер. Щорса, ул.Чапаева, ул.Лебедева, ул.Солнечная, ул.Битакская, ул.Ладыгина, ул.Фурманова, ул. Киевская, ул. Солнечная, ул.Коцюбинского, Пер.Ялтинский, ул.Алексеева, ул.Осипенко, ул.Оленчука, ул.Центральная, ул.Инкубаторная, ул.Камчатская, ул. Гурзуфская, пер. Инкубаторный, Центральный Тупик, ул.Стевена Академика, пер.Водосбросный, ул.Малосадовая, пер. Малосадовый, ул.З.Рухадзе, ул. Генерала Родионова, ул.В.Дацуна, ул.Народная, ул.И.Голубца, ул.Туркенича, ул.У.Громовой, ул.Б.Хохлова, ул.Тюленина, ул.Л.Шевцовой, ул.О.Кошевого, ул.И.Голубцова, ул.Симферопольская, ул. Крылова, ул. Коммунальная, ул. Ялтинская, пр. Вернадского, шос. Ялтинское, ул. Носенко, ул.Промышленная, Пер.Народный, ул.Волошиновых, ул.Чекистов, ул.Водников, ул.Лазурная, ул.Лесная, пер. Промышленный, проезд Лесной, пер.Родниковый, ул. Труда, Яблоневый Проезд, ул.Родниковая, пер.Яблоневый, пер.Абрикосовый, ул.Брестская, пер.Брестский, ул. Беспалова, ул. Радищева, ул. Лескова, ул.Петровской Софьи, ул.Пирогова, ул.Рылеева, ул. Тарабукина, ул. Высотная, ул,Марьинская, ул.Нестерова, пер. Телефонный, пер. Кизиловый, ул.Кизиловая, ул.Долетова, ул.Кудряшова, ул.Скифская, ул.Петровского, ул.Дарвина, ул. Петровская Балка, ул. Археологическая, 1-й Петровский Проезд, 2-й Петровский Проезд, ул.Досычева, ул.Батаева, ул.Неапольская, пер. Пролетный, ул. Инге, ул. Перевальная, пер. Братский, пер.Каменный, ул.Малофонтанная, Переулок Петровский, Петровский тупик 2-й, Петровский тупик 1-й, пер.Полигонный, ул. Полигонная, ул.Чехова, Тупик Чеховский, ул.Жидкова, пер. Верхний, пер. Скалистый, ул,Лозовая, пер. Нижнепетровский, ул.Цветочная, Марьинский тупик, ул.Жирова, пер. Лозовой, ул. Токарева, ул. Мира, ул. Гончарова, Молодежный проезд, ул.Кусакина, ул.Плотинная, ул. Лесхозная, ул.Раатлыкъ, ул.Талдалы, ул.Шефталилик, ул.Тынч, ул.Мамакъ, пер.Мамакъ, ул.Когемли, пер.Шефталилик, ул.Чамлы, ул.Чукурча, ул. Автомобилистов, пер. Дальний, ул.Клубная, ул.З.Космодемьянской, ул. Матросова Александра, пер.Симферопольский, ул. Морская, пер. Морской, ул. Багратиона, ул. Меркезий, ул.Кошелли, ул.Орта, ул,Григоренко, ул.Менгли-Герай, ул.Костерина, пер. Морской, пер.Водников, ул.Багратиона, ул.Морская, ул.Щаденко, пер.Яблоневый, ул.Багратиона, ул.Ломоносова, ул.Первомайская, пер. Первомайский.

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. 6 Бастионная 46;

Юхарина балка (ТСН СНТ «Южное, ТСН СТ «Ригель»)

с 9.00 до 12.00

ул. Генерала Петрова, 46, 48;

ул. Крутая, 4;

ул. П. Мирного, 2-6, 5;

ул. Пионерская, 1-А, 3, 2-18;

ул. Пожарова, 6;

ул. Салтыкова-Щедрина, 2-8, 7-А, 1-19;

ул. Саперная, 4-Б, 2-34, 1-35;

ул. Фурманова, 35;

ул. Карантинная, 2-16, 3-29, 39-47, 47-А

с 10.00 до 17.00

ул. Будищева, 10, 18-30

с 9.00 до 17.00

ул. Софьи Перовской, 52, 54;

ул. Качинское Шоссе, 44;

ул. Инженерная, 47, 49;

ул. Седова, 24, 26;

пл. Захарова, 3, 4, 6;

ул. Леваневского, 12, 16, 18, 24, 26;

ул. Каманина, 2, 4, 5, 29, 31;

ул. Дорофея Кошубы, 11;

ул. Серафимовича, 28, 30;

ул. Богданова, 10-А, 25, 27-31;

ул. Чехова, 6; ул. Циолковского, 9, 11, 13, 21

село Поворотное: ул. Заря Свободы, 34-44, 33-А, 33-43; ул. Лесная, 14, 20, 1-9; ул. Валиева, 42;

проезд Артиллеристов, 25;

ул. Артиллеристов, 74, 88-96, 99-101, 107-109;

ул. Танкистов, 85, 87;

проезд Танкистов, 2, 4, 8, 1, 1-Б, 95-А;

ул. Утренняя, 6-18, 9-11, 17, 25;

ул. Прохладная, 18

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