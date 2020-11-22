Коронавирус не сдается: Сколько человек заразились за сутки в Крыму

С начала эпидемии в Крыму выздоровели 9387 человек.
Фото: Архив "КП"
В Крыму за сутки коронавирусом заболели еще 229 человек. У 49 заразившихся не было никаких симптомов инфекции.
- Из общего количества заболевших 146 выявлены при обращении за медицинской помощью, 83 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Кроме того, вчера на COVID-19 протестировали 4557 человек.
С начала эпидемии в Крыму выздоровели 9387 человек.
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