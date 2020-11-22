Коронавирус не сдается: Сколько человек заразились за сутки в Крыму

С начала эпидемии в Крыму выздоровели 9387 человек. Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки коронавирусом заболели еще 229 человек. У 49 заразившихся не было никаких симптомов инфекции.

- Из общего количества заболевших 146 выявлены при обращении за медицинской помощью, 83 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Кроме того, вчера на COVID-19 протестировали 4557 человек.

С начала эпидемии в Крыму выздоровели 9387 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50