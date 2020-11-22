В Крыму объявили штормовое предупреждение

Есть риск обрывал ЛЭП и обрушений. Фото: Архив "КП"

МЧС объявил в Крыму штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По информации крымского Гидрометцентра, в ближайшие часы на юге, востоке полуострова, а также в горах ожидается очень сильный северо-западный ветер 20-25 м/с.

- В данных условиях высока вероятность возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей, - сообщает пресс-служба МЧС Республики.

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