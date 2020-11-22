Аксенов рассказал о «поросячем восторге» Киева из-за вододефицита в Крыму

Сергей Аксенов. Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов вспомнил о блэкауте, который полуострову устроил Киев, и сравнил его с водной блокадой.

Глава республики напомнил, что энергоблокаду Крыму организовали «подконтрольные киевскому режиму террористы» ровно 5 лет назад.

Украинские власти рассчитывали, что отключение электричества приведет к коллапсу экономики и социальной сферы. Тем не менее, Россия быстро справилась с проблемой, ведь вопрос энергоснабжения полуострова взял под личный контроль резидент Владимир Путин.

И спустя 5 лет уже ничего не напоминает крымчанам о блэкауте.

Сергей Аксенов отметил, что сейчас ситуация с водной блокадой повторяет события пятилетней давности.

- Киев привычно наступает на старые грабли: там сейчас много поросячьего восторга и злорадства по поводу тех ограничений водоснабжения, которые мы были вынуждены ввести в этом году. Много радостных воплей, что уж водную проблему Россия точно не сможет решить. И так же, как в дни энергоблокады, вопрос обеспечения надежного водоснабжения Крыма держит под личным контролем наш Президент. Полным ходом идет реализация мероприятий комплексного плана, разработанного Правительством РФ. Нет никаких сомнений в том, что проблема вододефицита будет решена раз и навсегда, как были решены проблемы, - уверен Сергей Аксенов.

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