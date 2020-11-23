Погода в Крыму на 23 ноября: без осадков и тепло до +11

Температура воды в Черном море 12°…15°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 ноября на Крымском полуострове, как сообщили синоптики, станет чуть теплее.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, юго-западный до 11 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

Температура воды в Черном море 12°…15°.

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