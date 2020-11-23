В новый медцентр имени Семашко начинают переводить врачей

К работе уже установлено высокотехнологичное оборудование Фото: Александра Тимощенко

Новый многофункциональный медицинский центр в Симферополе начнет принимать отделения из Республиканской клинической больницы им. Семашко уже после 10 декабря, сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

К работе уже установлено высокотехнологичное оборудование: компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы и ангиографы.

- Все 16 специализированных операционных имеют свое специфическое оборудование. Коечная мощность - 734 койки. Организацию перевода отделений планируется начать после 10.12.2020, - зявил Остапенко.

Также он отметил, что в больницу будут переведены не все отделения, а только следующий список:

- приемное отделение,

- отделение лучевой диагностики,

- отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения,

- отделение функциональной диагностики,

- физиотерапевтическое отделение,

- отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии на 51 койку,

- кардиологическое отделение для больных с острым коронарным синдромом (инфаркты),

- неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (инсульты),

- отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции,

кардиохирургическое отделение,

- отделение челюстно-лицевой хирургии,

- оториноларингологическое отделение,

- урологическое отделение,

- нейрохирургическое отделение,

- отделение сосудистой хирургии,

- колопроктологическое отделение,

- хирургическое отделение,

- гинекологическое отделение,

- гастроэнтерологическое отделение,

- отделение эндокринологии и неврологическое отделение.

Министр здравоохранения также добавил, что уровень оказания медицинской помощи в Крыму вышел на федеральный уровень.