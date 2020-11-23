В новый медцентр имени Семашко начинают переводить врачей

К работе уже установлено высокотехнологичное оборудование
Фото: Александра Тимощенко
Новый многофункциональный медицинский центр в Симферополе начнет принимать отделения из Республиканской клинической больницы им. Семашко уже после 10 декабря, сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.
К работе уже установлено высокотехнологичное оборудование: компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы и ангиографы.
- Все 16 специализированных операционных имеют свое специфическое оборудование. Коечная мощность - 734 койки. Организацию перевода отделений планируется начать после 10.12.2020, - зявил Остапенко.
Также он отметил, что в больницу будут переведены не все отделения, а только следующий список:
- приемное отделение,
- отделение лучевой диагностики,
- отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения,
- отделение функциональной диагностики,
- физиотерапевтическое отделение,
- отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии на 51 койку,
- кардиологическое отделение для больных с острым коронарным синдромом (инфаркты),
- неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (инсульты),
- отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции,
кардиохирургическое отделение,
- отделение челюстно-лицевой хирургии,
- оториноларингологическое отделение,
- урологическое отделение,
- нейрохирургическое отделение,
- отделение сосудистой хирургии,
- колопроктологическое отделение,
- хирургическое отделение,
- гинекологическое отделение,
- гастроэнтерологическое отделение,
- отделение эндокринологии и неврологическое отделение.
Министр здравоохранения также добавил, что уровень оказания медицинской помощи в Крыму вышел на федеральный уровень.