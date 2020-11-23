В Крыму за сутки COVID-19 диагностировали у 224 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки зарегистрировали 224 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в 46 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа зараженных 138 человек самостоятельно обратились к врачу за медпомощью, почувствовав неладное. Еще 86 инфицированных нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследован 2451 человек, - сообщил в социальных сетях глава Республики Крым Сергей Аксенов.

За весь период с начала распространения COVID-19 в Крыму болезнь успешно побороло 9430 человек. Умерло за это же время 248 человек.

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