В Крыму зафиксировали еще 4 летальных случая от COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму скончалось еще 4 пациента с COVID-19. Таким образом, количество летальных случаев от новой коронавирусной инфекции достигло 248.

Напомним, в Крыму COVID-19 диагностировали у 224 человек. В 46 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных к врачу за медпомощью обратилось 138 человек, еще 86 зараженных нашли среди контактировавших с ранее заболевшими.

За сутки в Крыму на новую коронавирусную инфекцию обследовали 2451 человека. За все время с начала пандемии болезнь успешно побороло 9430 человек.

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