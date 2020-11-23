Сын главы Симферополя дал воинскую присягу. Фото: Елена Проценко / Facebook

Сын главы администрации Симферополя Елены Проценко принял воинскую присягу. Служит он в Ростове в мото-стрелковых войсках.

- Родители на присяге не присутствовали, но сердца наши, конечно, там, с нашими детьми, - рассказала мэр крымской столицы, слова которой приводит Крым 24.

Проценко также отметила символичность события: оно совпало с празднованием Дня сыновей.

- И пусть этот праздник не имеет статуса официального, он дает возможность всем родителям, в семье которых растут и воспитываются будущие мужчины, отцы, воины, собраться вместе и сказать друг другу самые важные слова, - подчеркнула глава Симферополя.

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