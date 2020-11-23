В Крыму 29 населенных пунктов переведены на графики воды и подвоз

29 населенных пунктов Крыма на "сухом пайке". Фото: Архив КП

В Крыму 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение. Причина — высохшие скважины и каптажи.

- Всего по республике 29 населенных пунктов, которые в связи с прекращением работы каптажей или скважин переведены на режимное водоснабжение или подвоз, - сообщил директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Так, в Алуштинском регионе графики водоснабжения введены в 12 населенных пунктах, в том числе городские потребители получают воду с 5 утра до 23 часов. В Бахчисарайском районе 5 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение, самая сложная ситуация в селе Скалистое. В Белогорском районе без воды 6 населенных пунктов, в Судакском регионе — 1, в Ленинском районе — 1, в Большой Феодосии — 4.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50