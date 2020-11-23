Симферополь получил 9 тысяч кубометров воды из подземных источников

Вода из скважин подняла муть в сетях. Фото: ГУП РК "Вода Крыма"

Симферополь с 20 ноября стал дополнительно получать по 9 тысяч кубометров воды из подземных источников. Как результат, резко повысилась мутность водопроводной воды.

- Нам удалось сдержать слово и запустить все скважины, которые были дополнительно переданы в июле, - сообщил директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. - Увеличили подачу воды на 9 тысяч кубометров в сутки, что привело к рваному циклу на всех агрегатах насосных станций при перекачке… Как результат, все это привело к резкому повышению мутности, она дошла до Киевского района.

В связи с тем, что для снижения мутности необходимо провести сброс воды, на несколько дней перекачка из скважин будет прекращена.

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