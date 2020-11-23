Аксенов поручил чиновникам каждую неделю фотографироваться около объектов стройки

Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил главам администраций, министрам и вице-премьерам раз в неделю фотографироваться со строящимися на их территории объектами и контролировать ход строительства.

- Коллеги, за выходные дни у меня были встречи с управлением контроля центра оперативного реагирования в части выезда по контролю выполнения ФЦП, региональной и муниципальной программ. К сожалению, я вижу слабый контроль за ситуацией. Огромное количество объектов, которые устанавливаются в непонятных местах с непонятными критериями: начиная от остановочных павильонов на каком-то расстоянии, подойти к ним невозможно, заканчивая контейнерными площадками, на которых по два раза заливают фундамент, - заявил глава РК.

По словам Аксенова, часть глав администраций совсем не выезжает на объекты, которые строятся в пределах подконтрольного муниципалитета.

- Есть разочарование по отдельным направлениям. Крайних не найдешь. Раз в неделю все главы администраций должны фотографироваться возле каждого объекта, который реализуется на территории их муниципального округа, и размещать информацию на ресурсах своих организаций. Это же касается министров, курирующих регион. Вице-премьеры должны выезжать по своим объектам раз в две недели. Возможно, в результате кому-то придется искать другое место работы, - заключил Аксенов.

Раз в неделю служба Совмина будет проводить анализ - все ли ответственные лица посетили объекты.

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