Симферопольцев предупредили о двухдневной мути из-под крана

Из подземных источников Симферополь будет получать по 70-80 тысяч кубометров воды. Фото: ГУП РК "Вода Крыма"

Потребители Симферополя в течение 26-27 ноября будут получать воду низкого качества. Повышенная мутность связана с запуском в сеть всех подземных источников.

- С четверга нагоним на город 72 тысячи кубометров воды, - сообщил директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. - Эта цифра, о которой мы летом даже не мечтали. Мы уверено видим, что при таких пополнениях у нас есть гарантия, что мы доживаем до реализации мероприятий по ФЦП.

К вечеру пятницы «Вода Крыма» закончит промывку сетей, и город будет получать стабильно по 70-80 тысяч кубометров воды из подземных источников. К апрелю объем поднимаемой из-под земли воды увеличится до 100 тысяч кубометров в сутки.

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