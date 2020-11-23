Из Симферополя в Зую будут ходить дополнительные рейсы

Из Симферополя в Зую пустят дополнительные рейсы. Фото: Надежда ДАЦЮК

На маршруте Симферополь-Зуя по просьбе жителей крымского села введут дополнительные рейсы.

На встрече руководства Министерства транспорта Крыма и советника Главы Крыма Станислава Грецкого с жителями села Зуя была озвучена просьба увеличить количество остановок на трассе «Таврида».

Сельчане также пожаловались на работу частных перевозчиков: водители часто не доезжают до конечной остановки, из-за чего графики движения сбиваются. И люди не имеют возможности воспользоваться общественным транспортом, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Минтранса РК.

Советник в свою очередь пообещал, что введут дополнительные рейсы на маршруте Симферополь-Зуя, и напомнил людям о необходимости покупать билет на автобус.

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