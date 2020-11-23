На отдых ветеранов в Крыму потратят почти 50 миллионов рублей

Тендер выложили на сайте госзакупок Фото: Архив "КП"

В Крыму в 2021 году московское государственное предприятие «Моссоцгарантия» потратит на оздоровление ветеранов 49,896 млн рублей. Тендер выложили на сайте госзакупок.

В документе прописано, что ветераны войны, труда и боевых действий будут отдыхать на полуострове с 3 марта по 27 мая следующего года. Оздоровление пройдет в 12 смен, в каждую приедет по 240 или 300 человек.

Всего путевки выдадут 3 240 ветеранам. Гости из каждой смены будут размещаться в одном санатории или пансионате на первой линии у моря.

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