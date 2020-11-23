На трассе Симферополь – Ялта введут временные ограничения движения. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Из-за ремонтных работ 664-й километр трассы «Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта» перекроют на четыре дня. Ограничения начнут действовать 25 ноября.

- Движение всех видов транспортных средств будет прекращаться с 25 ноября по 28 ноября 2020 года с 9.00 до 9.15, с 9.45 до 10.00, с 10.30 до 10.45, с 11.15 до 11.30, с 13.00 до 13.15, с 13.45 до 14.00, с 14.30 до 14.45, с 15.15 до 15.30, - сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

Закрытие автодороги не касается транспортировки техники и материалов для ремонта, уточнили в пресс-службе учреждения.

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