Перевод врачей в новый медцентр Симферополя начнется в декабре. Фото: Александр Остапенко / Facebook

В новый многофункциональный медицинский центр на окраине Симферополя врачей начнут переводить после 10 декабря. Высокотехнологичное оборудование - компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы и ангиографы – уже установлено и готово к работе.

- Все 16 специализированных операционных имеют свое специфическое оборудование. Коечная мощность - 734 койки, - уточнил в своем Facebook министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Он добавил, что в медцентр переедут лишь двадцать отделений. Среди них: кардиологическое для больных острым коронарным синдромом, неврологическое для тех, у кого есть нарушения мозгового кровообращения, а также хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.

С более подробным списком можно ознакомиться по ссылке.

Во время проверки готовности медицинского центра Остапенко также проверил работу инфраструктуры: котельную, лифты, электрическую подстанцию и многое другое.

- Смею вас уверить, уважаемые крымчане, что уже на данном этапе уровень оказания медицинской помощи в Крыму вышел на Федеральные показатели, - подытожил министр здравоохранения.

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