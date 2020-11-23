Жители Крыма в следующем году будут отдыхать минимум 119 дней. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Сотрудники Министерства труда и социальной защиты Республики Крым подготовили производственный календарь на 2021 год. Так, в следующем году жители Крыма будут работать 246 дней, а отдыхать 119.

- В Республике Крым в 2021 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями количество рабочих дней составит 246, в том числе 5 сокращенных на один час рабочих дней – 20 февраля, 17 марта, 30 апреля, 11 июня, 3 ноября, - а количество выходных составит 119 дней, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, глава Крыма Сергей Аксенов ежегодно объявляет выходными днями православные праздники Пасхи и Троицы, а также мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам. В связи с этим количество выходных дней для жителей Крыма может увеличиться до 123.

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