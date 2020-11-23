Вечеринка с поножовщиной: в Ялте парень зарезал товарища

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В Ялте во время вечеринки произошел конфликт, во время которого погиб молодой человек. В убийстве товарища обвиняют 17-летнего юношу, который тоже присутствовал на гулянке.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю, парень и его приятель отдыхали в гостях у общей подруги и распивали спиртное. Но между приятелями возник конфликт, и крымчанин ударил соперника ножом в грудь. Молодой человек скончался на месте.

- На месте преступления работали опытные следователи и следователи-криминалисты. Проведены все необходимые первоначальные следственные действия. Свою вину в совершенном преступлении юноша признает, - рассказали в ведомстве.

Сейчас подозреваемого задержали, он находится под стражей. В Следкоме сообщили, что задержанный уже был в поле зрения правоохранительных органов, его судили за оскорбление представителя власти.

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