Крым получит 16 миллиардов рублей на ремонт дорог

В 2020 году на капитальный ремонт дорог было выделено 11 миллиардов рублей

Крымские власти получат 16 миллиардов рублей на ремонт дорог в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.

Дорожную сеть полуострова будут ремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». А окончательная сумма всех выделенных субсидий определится после принятия законопроекта о бюджете страны.

Как отметили в правительстве, такая мера позволит подрядчикам ремонтно-строительных работ выполнять поставленные задачи напрямую и без перерыва цепочки восстанавливать дороги Крыма.

Также министр транспорта республики добавил, что в 2020 году на капитальный ремонт дорог было выделено 11 миллиардов рублей.

Напомним, не так давно глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что на капремонт в муниципалитетах в ближайшее время будет выделено больше 10 миллиардов рублей.

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