Погода в Крыму на 24 ноября: дожди и тепло до +11

В Крыму поздняя осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 ноября на Крымском полуострове, как обещают синоптики, начнутся долгожданные дожди.

- В Симферополе облачно. Днем дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем небольшой дождь. Ветер днем северный до 14 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.

На Южном берегу Крыма облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха до +8°.

В Керчи переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

Температура воды в Черном море 10°…14°.

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