В Крыму стабилизировалась пожароопасная обстановка. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Особый противопожарный режим, действующий в Крыму с 10 апреля 2020 года, отменили в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки. На решение также повлияла установившаяся на полуострове благоприятная погода.

Режим отменили 23 ноября. На данный момент МЧС по Крыму и ГУ МЧС России по РК перевели в режим повседневной деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, крымских пожарников за сутки шесть раз привлекали к ликвидации возгораний.

Два раза спасателей вызывали в жилой сектор, один раз – в нежилой. Еще три раза пожарников привлекали к тушению воспламенившейся травы и мусора.

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