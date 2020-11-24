В Крыму за сутки COVID-19 заразилось 184 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 184 человека. В 29 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 138 выявлены при обращении за медицинской помощью. Еще 44 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Последние 2 случая – завозные из-за рубежа, - сообщил в социальных сетях глава РК Сергей Аксенов.

Всего за сутки на новую коронавирусную инфекцию обследовали 838 человек. За весь период пандемии болезнь успешно побороло 9831 человек, умерло же 248 COVID-положительных пациентов.

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