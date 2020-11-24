В Крыму скончалось еще 4 пациента с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму зарегистрировали еще 4 летальных случая от COVID-19. Таким образом, количество умерших COVID-положительных пациентов достигло 252 человек.

Напомним, в Крыму за сутки зафиксировали 184 случая заражения новой коронавирусной инфекции, в 29 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных 138 обратилось к врачу за медпомощью самостоятельно, почувствовав неладное. Еще 44 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными. Последние 2 COVID-положительных приехали из-за рубежа.

Всего за сутки в региональных лабораториях провели 838 тестов на коронавирус. За весь период с начала распространения болезнь в Крыму выздоровело 9831 человек.

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