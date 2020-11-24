В Крыму фиксируют рекордный спрос на жилье

Эксперты отмечают рост спроса на крымское жилье. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

На крымское жилье с июля отмечается рост спроса. Вместе с желанием людей купить квартиру повышаются и цены.

- Интерес жителей других регионов России к объектам недвижимости вырос почти вдвое, - подчеркивают эксперт в сфере недвижимости федеральной компании «Этажи» в Севастополе Андрей Григорьев.

Высокий спрос на жилье некоторые специалисты объясняют льготной ипотекой.

- 90% сделок – это ипотека при том, что в прошлом году это было 25%, - подчеркивает руководитель отдела продаж строительной компании «Интерстрой» Людмила Мендрух, слова которой приводит Интерфакс.

Помимо этого, востребованность на участки и дома также выросла вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года.

- Кратно возросли продажи домов и земельных участков. Иметь домик в Крыму стало одним из признаков успешности человека, - уточнил гендиректор компании Smart Invest Андрей Козлов и добавил, что раньше в этом не было смысла, поскольку люди имели возможность каждый год отдыхать за границей.

Цены на жилье вторичного фонда поднялись на 25-30%. Стоимость жилья в новостройках, апартаментах, а также загородной недвижимости – на 15-20%.

- Мы прогнозировали рост цен в этом году, но даже по самым смелым прогнозам не могли предположить, что однокомнатная квартира, которая в октябре прошлого года стоила 3,8 млн рублей, в октябре 2020-го будет стоить 5,8 млн и пользоваться огромным спросом, - уточнил Козлов.

По словам эксперты, в ближайшие годы спрос на недвижимость в Крыму будет таким же высоким, а цены падать не будут, поскольку региональный рынок пока еще не может удовлетворить запросы всех как по количеству, так и по качеству.

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