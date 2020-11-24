Ялта вошла в топ по брони жилья на Новый год

На втором месте оказались город Сочи и Красная Поляна Фото: Архив "КП"

Ялта вошла в список лучших городов по бронированию жилья на новогодние праздники с детьми. Об этом сообщается на сайте сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В честь Всемирного дня ребенка специалисты решили провести опрос и выяснить, куда же собираются россияне на новогодние каникулы со своими детьми. Оказалось, что главный курортный город стал лидером в списке основных направлений. На втором месте оказались город Сочи и Красная Поляна. Третье место достойно заняла культурная столица – Санкт-Петербург.

Также жители страны на зимние праздники собираются отдохнуть в Казани, Великом Устюге, Карелии, Калининграде, Приэльбрусье, на Байкале и в Костроме.

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