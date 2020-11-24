В каких районах Крыма иностранцы не смогут владеть землей

Теперь иностранцам нельзя владеть землей на 19 из 25 муниципалитетов Крыма. Фото: Алекс Кедми/VK

Многие иностранные граждане могут потерять свои земли на полуострове уже в следующем году. Об этом свидетельствует Указ, подписанный в марте 2020 года президентом России Владимиром Путиным.

Теперь иностранцам нельзя владеть землей на 19 из 25 муниципалитетов Крыма и на 8 из 12 - в Севастополе.

Кроме того, если землевладельцы не позаботятся о своих участках, то их земли выкупит государство по рыночной цене.

КОНКРЕТНО

В соответствии с Указом президента, жителям других стран запрещается владеть землями на территориях:

- в Бахчисарае и Джанкое;

- в Кировском и Нижнегорском районах;

- в Раздольненском и Красноперекопском районах;

- в Ленинском и Сакском районах;

- в Симферопольском и Советском районах;

- в Черноморском районе;

- в Алуште и Ялте, Армянске и Евпатории, Керчи, Судаке и Феодосии.

Также иностранцы могут остаться без участков в Андреевском, Балаклавском, Гагаринском, Качинском, Ленинском, Нахимовском, Орлиновском муниципальных округах Севастополя, а также в городе Инкерман.

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