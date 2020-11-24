В каких районах Крыма иностранцы не смогут владеть землей

Теперь иностранцам нельзя владеть землей на 19 из 25 муниципалитетов Крыма. Фото: Алекс Кедми/VK
Многие иностранные граждане могут потерять свои земли на полуострове уже в следующем году. Об этом свидетельствует Указ, подписанный в марте 2020 года президентом России Владимиром Путиным.
Теперь иностранцам нельзя владеть землей на 19 из 25 муниципалитетов Крыма и на 8 из 12 - в Севастополе.
Кроме того, если землевладельцы не позаботятся о своих участках, то их земли выкупит государство по рыночной цене.
КОНКРЕТНО
В соответствии с Указом президента, жителям других стран запрещается владеть землями на территориях:
- в Бахчисарае и Джанкое;
- в Кировском и Нижнегорском районах;
- в Раздольненском и Красноперекопском районах;
- в Ленинском и Сакском районах;
- в Симферопольском и Советском районах;
- в Черноморском районе;
- в Алуште и Ялте, Армянске и Евпатории, Керчи, Судаке и Феодосии.
Также иностранцы могут остаться без участков в Андреевском, Балаклавском, Гагаринском, Качинском, Ленинском, Нахимовском, Орлиновском муниципальных округах Севастополя, а также в городе Инкерман.
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