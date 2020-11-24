Причина ДТП на Ангарском перевала с участием троллейбуса

Авария в районе Ангарского перевала могла произойти из-за неблагоприятной погоды. Фото: пресс-служба МВД по Крыму.

Причиной аварии, произошедшей на автотрассе Симферополь – Алушта в районе Ангарского перевала, могла стать мокрая дорога. Сегодня с самого утра Крым заливает дождями.

В лобовом столкновении легкового автомобиля и троллейбуса, напомним, погибли четыре человека. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя легковушки ВАЗ-2109: 32-летний мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с троллейбусом.

- В аварии погибли четыре мужчины, пассажиры легкового автомобиля. В троллейбусе никто не пострадал, - рассказали КП-Крым в пресс-службе местного МВД.

По факту аварии проводится проверка, личности погибших устанавливаются.

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