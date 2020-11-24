В Крыму на переходе сбили насмерть молодую девушку

В Крыму на пешеходе сбили насмерть молодую девушку. Фото: Иван ВИСЛОВ

На одной из крымских трасс водитель иномарки сбил насмерть 18-летнюю девушку. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля марки Opel Vectra ехал на большой скорости по трассе Красноперекопск – Симферополь.

- Не затормозив вовремя, он допустил наезд на 18-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РК.

Девушка скончалась на месте. На данный момент проводится проверка случившегося.

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