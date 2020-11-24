Крым стал одним из регионов с максимальной загрузкой коечного фонда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крым вошел в список лидеров с максимальной загруженностью коечного фонда, предназначенных для больных COVID-19. Так, на утро 23 ноября занятость коечного фонда была 78,2%. При этом сейчас в 43 регионах России загрузка коечного фонда выше среднероссийского уровня.

- Наиболее критичная ситуация в шести регионах, где занятость коек составляет более 90%. Это Ивановская область – 92%, Орловская – 92,7%, Республика Коми – 90,6%, Мордовия – 92,1%, Республика Крым – 93,6% и город Санкт-Петербург – 90,3%, - подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова на Координационном совете уполномоченных по правам человека в РФ.

В стране тем временем развернули больше 274 тысяч коек для COVID-положительных пациентов, из которых больше 150 тысяч обеспечили подачей кислорода и больше 31 тысяч – аппаратами ИВЛ.

- Тем не менее, на амбулаторном этапе мы видим достаточно серьезную позитивную тенденцию к высвобождению коечного фонда, поскольку граждане выписываются из стационара при улучшении состояния и пользуются лекарственным обеспечением на амбулаторном этапе, - подытожила Голикова.

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