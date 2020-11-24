В Керчи больше 300 местных жителей скоро переселят в новый дом. Фото: Сергей Бороздин / Facebook

Строительство многоквартирного дома по улице шоссе Героев Сталинграда Керчи подходит к концу. Часть квартир передадут в собственность людям, проживающим сейчас в аварийном жилье.

- Министерством жилищно-коммунального хозяйства РК уже заключены соответствующие контракты, - уточнил глава администрации города-героя Сергей Бороздин, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Всего в новую многоэтажку переселят 310 жителей из 12 аварийных домов. Общая предоставляемая площадь при этом составляет 5015,5 квадратных метров. По словам Бороздина, на данный момент полностью готова кровля, инженерные сети, лифты, выполнено остекление.

- В самих квартирах ведется монтаж натяжных потолков, установлены все входные и межкомнатные двери, окрашены стены, установлены котлы отопления, сантехника, батареи, подоконники, - уточнил мэр Керчи и добавил, что все дома вошли в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Крым».

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