В прудах парка Симферополя поселилась утка-мандаринка. Фото: официальный сайт администрации крымской столицы.

В прудах парка имени Гагарина Симферополя поселились новые обитатели – занесенные в Красную книгу утки-мандаринки. В Крыму пернатые «гостьи» могли остановиться, по мнению орнитологов, из-за потепления.

- Хочется верить, что пруд парка Гагарина навсегда станет для них домом, что они принесут потомство и будут долго радовать горожан своей яркой красотой, - выразил надежду директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парки столицы» Денис Свирякин, слова которого приводит Крым 24.

Он также уточнил, что на уток-мандаринок местные жители обратили внимание еще в прошлом году. На частое появление птиц в парке влияет именно человек.

- Очень широко утки-мандаринки используются в целях интродукции: их расселяют по многим городам и странам. Утка красивая, и ее используют в разных прудах для декоративного содержания, - уточнил крымский орнитолог Владимир Кучеренко.

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