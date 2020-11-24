В Симферополе и Севастополе 25 ноября частично отключат электричество

В Симферополе электричества не будет ночью. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ не будет света. Жителей столицы Республики Крым ждет масштабное кратковременное отключение света в ночное время.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 23.00 (25 ноября)

до 01.00 (26 ноября)

п. Ана Юрт, ул. Киевская, ул. Ясная, ул. Гаспринского, ул. Григоренко, ул. Чобан-Заде, ул. Азатлык, ул. Крымская, ул. Отар, ул. Таксаба, ул. Бахтлы, ул. Чатырдагская, ул. Измаилова, ул. Уральская, ул. Тракторная ул. Македонская, ул. Ешелик, ул. Учан-Су, пер. Тынчлик, ул. Спартанская, ул. Ахтар, пер. Эфсане, ул. Ипсилантия, ул. Таврическая, ул. Дачная, Белое-2, Белое-5, ул. Айвазовского, ул. Спендиарова, ул. Серебрякова, ул. Исаакяна, ул. Суреньянц, ул. Бекира Умерова, ул. Генерала Гафарова, ул. Исмаила Булатова, ул. К. Аблякима, ул. З. Мустафаева, ул. А. Моллаева, ул. А. Сулейман, ул. У. Адаманова, ул. Умер Ипчи, ул. А. Моллаева, ул. Иджарет, ул. Койдешлер, ул. Б. Османова, ул. Акимова, ул. Койдешлер, ул. Иджарет, ул. А. Моллаев, ул. Асие Аметова, ул. Н. Велиева, ул. Арекет, ул. Достлук, ул. Мусы Мамуты, ул. Лютфие Софу, ул. Б. Османов, ул. Керимова Аблякима, ул. У. Ипчи, ул. Меллет, ул. Бирлик, ул. Акташ, ул. Э. Уланова, ул. Березовая, ул. Челеби Джихан пер. Лавандовый, ул. Озерная, ул. Феодосийская, ул. Виноградная ул. Мичурина, ул. Кечкеметская, ул. Садовая, ул. Молодых Подпольщиков, ул. Дорожная, ул. Свободная, ул. Красная, пер. Трамвайный, ул. Вилар, ул. Куйбышева, ул. Лермонтова, ул. Фруктовая, ул. Московская, ул. Титова, ул. Общественная, ул. Донская, пер. Фруктовый, пер. Бокуна, пер. Огородний, ул. Стрелковая, ул. Чонгарская, пер. Совхозный, пер. Подводников, ул. Полевая, ул. Подводников, ул. Красная, ул. Автомагистральная, ул. Московская, ул. Репина, ул. Шалфейная, ул. Вишневая, ул. Болгарская, ул. Радио, пер. Вишневый, ул. Молодежная, ул. Авангардная, ул. Гастелло, ул. Севастопольская, ул. Молодежная, ул. Макаренко, ул. Л. Чайкиной, ул. Хабаровская, ул. Арабатская, ул. Полюсная, ул. Ковыльная, ул. Ростовская, ул. Никанорова, ул. Камская, ул. Троллейбусная, ул. Автомагистральная, пер. Садовый, пер. Краснооктябрьский, пер. Северный, ул. Февральская, пер. Февральский, ул. Тренева, пл. Московская, ул. Шполянской, бул. Франко, ул. Декабристов, ул. Морозова, ул. Набережная, ул. Толстого, пр. Победы, ул. Объездная, ул. Андижанская, ул. Горная, ул. Решидова, ул. Къуруджы, ул. Яшлар, ул. Партенитская, ул. Эдебият, ул. Готская, ул. Босфорская, ул. Багъчалык, ул. Берекетли, ул. Карадагская, ул. Алмазарская, ул. Шималий, ул. Багъчалык, ул. Лучистая, ул. Кедровая, ул. Сакинлер, ул. Карадагская, ул. Заповедная, ул. Бархатная, ул. Кузнечная, ул. Внешняя, ул. Гагарина, ул. Гайдара, ул. Железнодорожная, ул. Семашко, объездная Ялта-Евпатория

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