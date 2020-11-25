Погода в Крыму на 25 ноября: без существенных осадков и тепло до +10

Температура воды в Черном море 12°…15°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 ноября на Крымском полуострове серенький осенний день.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°, - сообщили в Крымском гидрометцентре. .

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северный до 14 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

Температура воды в Черном море 12°…15°.

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