В Саках крымчанин зверски убил свою собаку

Мужчина зверски издевался над собакой на протяжении 15 минут

На днях житель Сак зверски убил свою собаку. По версии очевидцев, таким образом хозяин решил отомстить белому шпицу за лай среди ночи.

- Около 2 часов ночи собачка загавкала в квартире напротив. Своим лаем разбудила хозяина, находившегося в алкогольном опьянении. Проснувшись, хозяин зверски убивал ее около 15 мин. Свою собаку. В квартиру никто попасть не мог, чтоб помочь, - рассказал очевидец в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП».

Услышав, что происходит за стеной, соседи решили вызвать полицию. А когда сотрудники МВД приехали, то они увидели страшную картину: весь пол в квартире был залит кровью, а около стола лежала мертвая собака.

Сейчас полиция проводит проверки по факту убийства животного, сообщили КП-Крым в местном МВД.

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