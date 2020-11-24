У жителей Ялты будут отключать воду по ночам

Жители Ялты останутся на ночь без воды. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ялте с 27 ноября в целях экономии начнут отключать на ночь воду.

- Сегодня было совещание по вопросам водоснабжения и водоотведения. Принято решение ввести ограничение на подачу воды населению с пятницы, - заявила на сессии горсовета первый замглавы администрации Янина Павленко.

Водоснабжение будет отсутствовать с 23.00 до 7.00.

Напомним, в Евпатории с 26 ноября отключат горячую воду. Возобновить подачу местные власти обещают к Новому году, когда запустят вторую ветку Вилинского водозабора.

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