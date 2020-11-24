В Симферополе перекроют улицу Мокроусова на два дня

Движение будет ограничено в период с 6.00 часов 25 ноября до 18.00 Фото: Архив "КП"

В Симферополе на два дня перекроют улицу Мокроусова. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, с 25 по 27 ноября в городе будут проходить работы по обрезке деревьев.

- Движение будет ограничено в период с 6.00 часов 25 ноября до 18.00 27 ноября 2020 по ул. Мокроусова на месте проведения работ, - отметили в ведомстве.

Местный департамент по хозяйству администрации Симферополя по согласованию с ГИБДД МВД по Крыму специально разработает схему организации движения на дороге и объезда перекрытого участка трассы.

Также, заметим, в крымской столице перекроют и другие дороги из-за проведения сельскохозяйственных ярмарок.