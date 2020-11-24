В водохранилищах Ялты осталось всего 17% запасов воды от общего объема

По словам и. о. мэра Ялты, в водохранилищах осталось всего 17% воды от общего объема. Фото: Янина Павленко / Facebook

Исполняющая обязанности главы администрации курортной столицы Крыма Янина Павленко осталась недовольна итогами совещания по вопросам водоснабжения. По ее словам, вразумительного ответа на вопрос, почему поиск решения начался только сейчас, хотя вопрос стоял ребром уже полгода назад, Павленко не получила.

- При этом перед глазами был пример других городов, которые столкнулись с ней чуть раньше. Запасов воды в водохранилищах, которые обеспечивают город водой, – 17% от общего объема. Готовимся к самым пессимистичным прогнозам, надеясь, что они не сбудутся, - посетовала и. о. мэра Ялты в своем Facebook.

Первоочередная задача сейчас, добавила Павленко, - разработать меры, позволяющие снизить расход воды, а также искать возможность использовать резервные источники водоснабжения.

- Глобальная задача: ремонт сетей. Их изношенность приводит к потере больше 50% воды! – негодует чиновница.

Напомним, с 27 ноября в курортной столице Крыма начнут отключать воду на ночь в целях экономии ресурса. В жилых кварталах водоснабжение будет отсутствовать с 23.00 до 7.00

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