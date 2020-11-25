Ялта попала в топ-8 самых банных направлений на Новый год

В Ялте есть и море, и сауны.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Путешественники, как сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, арендуя жилье на Новый год интересуются наличием бани и сауны.
Видимо культовый фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» до сих пор на пике популярности.
Топ-8 популярных банных направлений (рейтинг составлен по итогам анализа броней на новогодние даты)
Красная Поляна 29%
Ялта 14%
Суздаль 11%
Банное 9%
Шерегеш 8,5%
Лахденпохья 8%
Кисловодск 8%
Краснодар 6%
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