Ялта попала в топ-8 самых банных направлений на Новый год

В Ялте есть и море, и сауны. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Путешественники, как сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, арендуя жилье на Новый год интересуются наличием бани и сауны.

Видимо культовый фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» до сих пор на пике популярности.

Топ-8 популярных банных направлений (рейтинг составлен по итогам анализа броней на новогодние даты)

Красная Поляна 29%

Ялта 14%

Суздаль 11%

Банное 9%

Шерегеш 8,5%

Лахденпохья 8%

Кисловодск 8%

Краснодар 6%

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