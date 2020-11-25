В Крыму за сутки COVID-19 нашли у 225 человек

В Крыму с начала пандемии COVID-19 заболело 14 тысяч 237 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за сутки зарегистрировали 225 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в 18 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа заболевших 169 человек самостоятельно обратились к врачу за медицинской помощью, почувствовав себя хуже. Еще 56 COVID-положительных нашли среди тех, кто общался с ранее заразившимися.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследован 3635 человек, - сообщил в социальных сетях глава РК Сергей Аксенов.

За весь период с начала распространения COVID-19 в Крыму болезнь успешно побороло 10 тысяч 212 человек. Умерло за это же время 252 пациента.

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