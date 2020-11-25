Заболеваемость коронавирусом и пневмониями в Крыму вышла на плато

Заболеваемость в Крыму ниже, чем в среднем по стране. Фото: Архив "КП".

За последние три недели уровень заболеваемости Covid-19 в Крыму выше на плато. Также на плато вышел уровень заболеваемости пневмониями. Хотя ситуация в разных регионах республики остается неоднозначной.

- Темпы прироста за последние три недели самые маленькие по сравнению с теми, которые фиксировались с августа, - заявила во время заседания оперативного штаба по коронавирусу главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

По ее словам, до начала массовой иммунизации необходимо сохранить все ограничения по коронавирусу. Иначе, считает Пеньковская, регулировать ситуацию с заболеванием не получится.

Глава Роспотребнадзора по РК подчеркнула, что сегодня уровень заболеваемости в Крыму ниже среднероссийских показателей. Однако это один из самых высоких показателей на Юге страны.

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